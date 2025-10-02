Кубанские аграрии увеличат посевы озимого гороха в шесть раз

Краснодарский край увеличит площади под озимый горох почти в шесть раз — с 1,5 тыс. га в прошлом году до 8,7 тыс. га в этом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В минсельхозе отметили, что эта культура важна для повышения плодородия почв. Увеличение площадей под озимым горохом рассматривается как инвестиция в плодородие, так как он обогащает почву азотом и служит хорошим предшественником, что в будущем положительно скажется на урожае и рентабельности.

Общая площадь под озимые культуры в крае остается на уровне 1,8 млн га. Основные посевы традиционно занимают озимая пшеница (1,62 тыс. га) и озимый ячмень (168,8 тыс. га). Аграрии региона уже начали осеннюю посевную кампанию.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край собрал 300 тыс. тонн овощей открытого грунта, увеличив показатель на 16% по сравнению с 2024 годом, несмотря на сложные погодные условия и устойчивую засуху. В то же время валовой урожай риса составил 288,8 тыс. тонн, а общая площадь посевов под урожай 2025 года достигла 3,7 млн га.

Мария Удовик