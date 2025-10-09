Суд оставил в силе решения о возврате земель бывшей птицефабрики «Кубанская»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате в собственность Российской Федерации 1,5 тыс. земельных участков общей площадью свыше 310 га в Краснодарском крае. Ранее эти земли, расположенные на территории бывшей птицефабрики в поселке Южном Динского района, были признаны неправомерно выбывшими из государственного земельного фонда.

Суд рассматривал одиннадцать кассационных жалоб от владельцев участков, которые оспаривали решения суда первой и апелляционной инстанций. По данным материалов дела, спорные земли восходят к территории птицесовхоза «Кубанский», созданного в 1921 году и позднее преобразованного в госплемптицезавод, а затем — в племенную птицефабрику «Кубанская». В 2004 году двое граждан, используя подложные договоры о возмездной уступке имущества предприятия, оформили право постоянного пользования на 463,23 га и впоследствии зарегистрировали право собственности на эти земли. В дальнейшем угодья многократно перепродавались и дробились, что привело к образованию около 5 тыс. участков, часть которых оказалась у нынешних ответчиков.

Кассационный суд признал правомерным вывод нижестоящих судов о незаконности изъятия земель после реорганизации птицефабрики и недействительности последующих сделок. Судебная коллегия оставила в силе решения по иску первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, согласно которым участки подлежат возврату в государственную собственность, а владельцы обязаны снести самовольные постройки. Все кассационные жалобы отклонены.

«Ъ-Кубань» писал, что агрокомплекс имени Николая Ткачева, связанный с семьей бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, лишился 146 га сельхозземель в Кущевском районе Краснодарского края. Арбитражный суд края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признали недействительным договор аренды, заключенный несколько лет назад.

Мария Удовик