Суд изъял у агрохолдинга семьи Ткачева 146 гектаров на Кубани

Агрокомплекс имени Николая Ткачева, связанный с семьей бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, лишился 146 га сельхозземель в Кущевском районе Краснодарского края. Арбитражный суд края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признали недействительным договор аренды, заключенный несколько лет назад. Компания намерена обжаловать эти решения в кассационной инстанции, заседание которой назначено на 21 октября 2025 года, пишет «Ъ».

Иск о признании договора недействительным подал департамент имущественных отношений региона, заявив о нарушениях при передаче участка в аренду. Суд установил, что в 1999 году глава районной администрации выделил крестьянско-фермерскому хозяйству 146 га земли на пять лет. В 2007 году управление муниципальным имуществом заключило договор аренды этих земель с ООО «Агрофирма ФБК», а в 2014 году права арендатора были переданы структуре агрокомплекса. Все сделки прошли регистрацию.

В 2017 году компания обратилась с просьбой продлить аренду и оформить участок без торгов, однако получила отказ. Ведомство указало на ничтожность прежних договоров, так как публичная процедура предоставления участка не была соблюдена. Представители компании настаивали, что агрокомплекс, являясь правопреемником арендатора, более трех лет использует землю по назначению и имеет право на продление аренды без торгов.

Суды двух инстанций поддержали позицию департамента, отметив, что их решение исключает заблуждение участников гражданского оборота относительно прав компании на спорный участок.

По мнению юриста Ларисы Пекарской, кассационная инстанция может учесть факт внесения арендных платежей как подтверждение фактических отношений аренды. Однако управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает перспективы агрокомплекса ограниченными: суды обоснованно указали на отсутствие доказательств соблюдения публичной процедуры, а Верховный суд традиционно признает такие сделки ничтожными.

Агрокомплекс имени Николая Ткачева, основанный в 1993 году, объединяет более 60 компаний и владеет земельным банком свыше 1,2 млн га, оставаясь одним из крупнейших агрохолдингов России.