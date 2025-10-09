Угодья вернули в правовое поле

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, контролируемый структурами семьи экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, лишился 146 га в Кущевском районе Краснодарского края. Договор об аренде участка, заключенный несколько лет назад, признали ничтожным суды двух инстанций. Эти решения компания попытается обжаловать в кассации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"» не смогло отстоять права аренды 146 га сельхозземель недалеко от хутора Гудколиманского Кущевского района Кубани в Арбитражном суде Краснодарского края и в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Аннулировать это право в декабре 2023 года потребовал региональный департамент имущественных отношений: его иск был удовлетворен. На это решение компания подала кассационную жалобу, которую вышестоящая инстанция планирует рассмотреть 21 октября 2025 года, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева не предоставили комментарии “Ъ”.

АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"» основано в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. Учредителем компании стал Николай Ткачев — отец бывшего краснодарского губернатора и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Агрокомплекс объединяет более 60 компаний, производящих сельхозпродукцию. Земельный банк компании к началу 2025 года превысил 1,2 млн га и закрепился на второй строчке в рейтинге крупных землевладельцев страны, по данным аудиторско-консалтинговой компании BEFL.

Согласно материалам дела, суд установил, что в 1999 году глава администрации Кущевского района выделил крестьянско-фермерскому хозяйству 146 га из спецфонда на пять лет. В октябре 2007 года управление муниципальным имуществом района и ООО «Агрофирма ФБК» заключили договор аренды этих земель для сельхозпроизводства до октября 2017 года. В сентябре 2014 года Агрофирма ФБК передала права и обязанности арендатора АО «Фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева». Обе сделки прошли государственную регистрацию.

В октябре 2017 года Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева обратился в департамент с заявлением о продлении договора аренды и предоставлении участка в аренду на льготных условиях — без торгов. В ноябре того же года ведомство отказало в услуге, указав на признаки ничтожности договоров 2007 и 2014 годов. Компания не смогла доказать, что в 2007 году договор был заключен в порядке продления арендных отношений, а при заключении договора аренды в 1999 году публичная процедура предоставления таких участков законом не устанавливалась. Соответствующий документ не был представлен ни суду, ни департаменту, говорится в материалах дела.

АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"» настаивало, что, являясь универсальным правопреемником, надлежащим образом использует актив свыше трех лет, в связи с чем имеет право на заключение договора аренды на новый срок без торгов.

Однако две судебные инстанции сочли обоснованными исковые требования департамента. Свое решение суды аргументировали тем, что оно «исключит возможное заблуждение участников гражданского оборота о наличии у общества права аренды земельного участка, зарегистрированного на основании недействительной сделки».

Советник корпоративной практики юридической компании NERRA Лариса Пекарская говорит, что внесение арендных платежей является одним из существенных доказательств фактических арендных отношений. Отсутствие договора аренды на бумажном носителе у арендатора не является абсолютным подтверждением того, что правоотношения по аренде земель не возникли. «Поэтому есть вероятность, что кассационная инстанция учтет все эти обстоятельства»,— отмечает эксперт.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что перспективы компании в кассационной инстанции выглядят весьма ограниченными. «Две судебные инстанции исходили из отсутствия доказательств соблюдения публичной процедуры предоставления земли в аренду, что является фундаментальным нарушением»,— поясняет эксперт. По его словам, позиция Верховного суда РФ по таким вопросам обычно остается неизменной: сделки, нарушающие основы публичного порядка, признаются ничтожными. В случае если спорные земли будут выставлены на аукцион, то рыночные ставки их аренды, по словам юриста, окажутся гораздо выше, чем сейчас платит Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева.

