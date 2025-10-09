Главные новости за 9 октября. Кавказ

Главой Махачкалы избрали ранее исполнявшего обязанности мэра Джамбулата Салавова.

В Пятигорске должникам по оплате за подачу воды начали отключать от сетей. По состоянию на 1 октября жители города задолжали водоканалу больше 354 млн руб., просрочили оплату более двух месяцев оплату за водоснабжение — почти 13 тыс. абонентов.

В Ставропольском крае установлен новый рекорд по стоимости бензина. Средняя цена литра АИ-92 достигла 63,37 руб., что на 1,08 рубля больше, чем на предыдущей неделе. АИ-95 подорожал до 69,39 руб. за литр, прибавив 1,09 руб. Стоимость бензина АИ-98 выросла до 88,06 руб., дизельного топлива — до 71,02 руб. за литр. Рост цен зафиксирован практически по всем маркам топлива.

На территории Ставропольского края объявили штормовое предупреждение. С 14:00 до 16:00 и до конца суток 9 октября, а также в течение суток 10, 11 и 12 октября местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с.

В Курском районе полиция возбудила уголовное дело против 56-летней женщины, которая дала заведомо ложный донос о мошенничестве. Подозреваемая заявила в дежурную часть ОМВД России «Курский», что на ее имя оформили 37 потребительских займов общей суммой более 500 тысяч рублей без ее ведома. В ходе проверки полицейские установили, что заявленные факты не соответствуют действительности.