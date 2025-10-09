На Ставрополье бензин установил новый ценовой рекорд

В Ставропольском крае установлен новый рекорд по стоимости бензина, сообщает Росстат по итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2025 года.

Средняя цена литра АИ-92 достигла 63,37 руб., что на 1,08 рубля больше, чем на предыдущей неделе. АИ-95 подорожал до 69,39 руб. за литр, прибавив 1,09 руб. Стоимость бензина АИ-98 выросла до 88,06 руб., дизельного топлива — до 71,02 руб. за литр. Рост цен зафиксирован практически по всем маркам топлива.

За год цена на бензин в регионе увеличилась на 11%, что выше среднероссийского показателя в 10%.

В республиках Северо-Кавказского федерального округа цены также растут. Сильнее всего подорожал бензин в Чеченской Республике — на 6,3%.

Станислав Маслаков