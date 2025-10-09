На должность главы Махачкалы избрали Джамбулата Салавова

Главой Махачкалы избрали ранее исполнявшего обязанности мэра Джамбулата Салавова. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меликова Фото: Telegram-канал Сергея Меликова

«За несколько месяцев, в течение которых Джамбулат Шапиевич исполнял полномочия главы города, он успел сделать больше, чем некоторые мэры за годы работы. Сегодня я могу с уверенностью сказать – выбор оказался верным, и сейчас он там, где его знания и опыт нужны как нигде», – написал господин Меликов.

С 2009 по февраль 2022 года господин Салавов возглавлял Хасавюртовский район, а после занял должность министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. В 2025-м Джамбулат Салавов покинул пост по собственному желанию.

Константин Соловьев