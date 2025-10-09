Долг жителей Пятигорска перед «Водоканалом» достиг 354 млн рублей

В Пятигорске должникам по оплате за подачу воды начали отключать от сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меру применяют к абонентам, которые не платят за услуги больше трех месяцев. Для этого используют спецтехнику — воду перекрывают на вводе в дом. Как отмечают в компании, по состоянию на 1 октября жители города задолжали водоканалу больше 354 млн руб., просрочили оплату более двух месяцев оплату за водоснабжение — почти 13 тыс. абонентов.

Для возобновления подачи коммунальных жителям необходимо оплатить работу «Водоканала» по восстановлению ресурса.

Константин Соловьев