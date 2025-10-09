Жительница Курского округа сделала ложный донос, чтобы не платить по 37 займам

В Курском районе полиция возбудила уголовное дело против 56-летней женщины, которая дала заведомо ложный донос о мошенничестве, сообщает пресс-служба полиции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Подозреваемая заявила в дежурную часть ОМВД России «Курский», что на ее имя оформили 37 потребительских займов общей суммой более 500 тысяч рублей без ее ведома. В ходе проверки полицейские установили, что заявленные факты не соответствуют действительности.

Женщина призналась, что сама оформила и потратила эти займы. Чтобы избежать выплаты долгов, она сообщила о преступлении, которого не было. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Станислав Маслаков