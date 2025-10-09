В Краснодаре спецтехника устраняет локальные подтопления после дождя

В Краснодаре из-за дождей, которые идут с утра 9 октября, четыре единицы спецтехники ликвидируют локальные подтопления на улицах Комарова, Автомобильной, Мусоргского и Ангарской, еще 20 машин готовы выехать по вызовам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Технику и бригады предоставила Городская служба ливневой канализации. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций. Службы спасения города и МКУ Городская служба ливневой канализации находятся в повышенной готовности.

Обстановку на дорогах постоянно отслеживают сотрудники МКУ ГСЛК, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС. Общественный транспорт курсирует в штатном режиме.

Жителей просят сообщать о чрезвычайных ситуациях по номеру 112.

В Краснодарском крае и на территории Сириус объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней и гроз. С 9 по 10 октября в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 20-22 м/с. Уровень воды на малых реках может подняться выше опасных отметок. На побережье от Анапы до Магри есть риск формирования смерчей над морем.

«Ъ-Кубань» писал, что к концу столетия повышение уровня Мирового океана может затопить прибрежные территории юга России, включая Азов и южные районы Ростова-на-Дону. Ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников сообщил, что уровень океана может подняться на 30–65 см, а в неблагоприятном сценарии — до 1,3 м, что создаст угрозу для ряда российских городов.

Мария Удовик