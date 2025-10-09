Ученый: кубанские станицы может затопить из-за повышения уровня океана

Повышение уровня Мирового океана к концу столетия может привести к затоплению прибрежных территорий юга России, включая Азов, южные районы Ростова-на-Дону и станицы северной Кубани. Об этом сообщил РИА »Новости» ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По его оценке, к 2100 году уровень океана может подняться на 30–65 см, а при неблагоприятном сценарии — до 1,3 м. К 2300 году рост может достичь 5,6 м, что создаст угрозу для ряда российских городов. Под риском также могут оказаться прибрежные районы Керчи и Адлера.

На северо-западе страны возможное подтопление грозит Сестрорецку, части Кронштадта и прибрежным районам Санкт-Петербурга. В Арктической зоне опасность представляют Варандей, Нарьян-Мар и Салехард, а на Дальнем Востоке — порт Находка.

Сапожников отметил, что основной причиной роста уровня океана является таяние ледников и термическое расширение воды из-за ее прогрева. Он уточнил, что прогнозы основаны на климатическом моделировании и отражают расчетные сценарии развития ситуации.

Ранее власти Ростовской области заявили о намерении привлечь ученых РАН к исследованию водохозяйственных проблем региона. По словам ректора Донского государственного технического университета Бессариона Месхи, при вузе уже создана рабочая группа, в которую войдут специалисты из Краснодарского края, ДНР и ЛНР.

Вячеслав Рыжков