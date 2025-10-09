Египетский Красный Полумесяц: в сектор Газа выехали 153 грузовика с гумпомощью

Египетский Красный Крест сообщил, что в сектор Газа направились 153 грузовика с гуманитарной помощью после объявления перемирия между Израилем и палестинским движением «Хамас». Сообщение организации передает AFP.

Грузовики пройдут через пограничный переход Рафах. Источники агентства в гуманитарной организации отметили, что среди большегрузов 80 — от ООН, 21 — от Катара и 17 — от Египетского Красного Полумесяца.

Сегодня официальный представитель «Хамас» Хазем Касем заявил, что движение достигло с Израилем договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. По его словам, заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора.

