«Хамас»: точное время вступления в силу договоренностей по Газе объявят посредники

Палестинское движение «Хамас» и Израиль достигли договоренностей о прекращении огня. Точное время вступления в силу соглашения объявят посредники. Об этом заявил официальный представитель движения Хазем Касем, текст сообщения опубликован в Telegram-канале «Хамаса».

Израиль откладывает объявление о прекращении огня по внутренним соображениям, заявил Хазем Касем. По его словам, заложников должны освободить в течение 72 часов после подписания договора о прекращении огня. Однако с проведением этой операции могут возникнуть трудности из-за масштабных разрушений в секторе Газа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что сегодня Израиль и «Хамас» подпишут соглашение по первому этапу плана урегулирования конфликта. После подписания договора вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Представители «Хамаса» требовали, чтобы им дали больше времени для извлечения тел погибших заложников из-под завалов в Газе.