«Хамас» растягивает возвращение заложников

Палестинская группировка «Хамас» пытается увязать вопрос освобождения израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, с полным выводом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа. Такое требование прозвучало во время непрямых переговоров между сторонами конфликта, стартовавших в Египте 6 октября. Хамасовцы также дают понять, что возвращение похищенных не будет одновременным, как предписывает план президента США Дональда Трампа по урегулированию. По оценкам израильской стороны, требования группировки ужесточились из-за позиции главы делегации «Хамаса» на переговорах Халиля аль-Хайи, который пережил удары ЦАХАЛа по Катару, но потерял сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакаты с фотографиями израильских заложников, похищенных боевиками «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters Плакаты с фотографиями израильских заложников, похищенных боевиками «Хамаса»

Израиль и «Хамас» обменялись 8 октября списками людей, подлежащих обмену, один из них включает имена израильских заложников, а другой — имена палестинских заключенных. Как проинформировал представитель группировки Тахер аль-Нуну, непрямые переговоры между сторонами вооруженного конфликта сейчас сосредоточены на механизме прекращения огня и вывода частей ЦАХАЛа, дислоцированных в секторе Газа. «Посредники прилагают огромные усилия для устранения всех препятствий на пути к реализации режима прекращения огня, и все настроены оптимистично»,— подчеркнул Тахер аль-Нуну.

Впрочем, переговорщики «Хамаса» существенно ужесточили свои требования. Как заявил палестинский источник телеканала «Аль-Джазира», группировка выразила готовность освобождать похищенных израильтян поэтапно — в зависимости от прогресса в сокращении израильского военного присутствия.

Иными словами, с возвращением в Израиль последнего заложника части ЦАХАЛа должны полностью покинуть прибрежный анклав.

Это противоречит одному из пунктов мирного плана Дональда Трампа, согласно которому освобождение 48 израильтян, остающихся в руках боевиков, должно быть одновременным.

По словам арабских дипломатов, на которых ссылается газета The Wall Street Journal, отдельно руководство «Хамаса» потребовало от Израиля возвращения останков двух братьев, поочередно возглавлявших военное крыло группировки,— Яхьи и Мухаммеда Синваров. Это одно из условий, которое израильская сторона отклонила на более ранних этапах переговорного процесса.

Вместе с тем «Хамас», по словам палестинских источников, пытается увеличить число тех заключенных, которых он хотел бы освободить, с 250 до 300 человек. Для некоторых палестинских радикалов, отбывающих пожизненное наказание в израильских тюрьмах, это может быть последним шансом выйти на свободу, рассудил собеседник Ynet. «Главное — это сам факт освобождения»,— обратил внимание источник издания, добавив, что среди имен, которые «Хамас» включил в очередь на освобождение, есть в том числе израильские арабы, приговоренные к длительным срокам заключения.

Причиной ужесточения требований «Хамаса» стало подключение к переговорам Халиля аль-Хайи — одного из лидеров группировки, который пережил покушение в столице Катара.

По оценкам израильских источников Maariv, на его позицию повлияла гибель его сына, который оказался в эпицентре ударов ЦАХАЛа по Катару. Однако, по оценкам Maariv, жесткая позиция Халиля аль-Хайи не находит понимания у военного крыла «Хамаса», которое хочет быстро договориться. Верхушка этого крыла, согласно этим данным, опасается, что продолжение боевых действий в Газе рано или поздно приведет к тому, что им придется погибнуть или капитулировать.

Удары в рамках израильской операции «Огненная вершина», которые накрыли Катар 9 сентября, повлияли в том числе на организацию встречи в египетском Шарм-эш-Шейхе. Как утверждают источники эмиратского издания The National, непрямые консультации с участием Израиля, «Хамаса» и международных посредников проводятся в специальном конференц-комплексе, где глушатся средства связи. Впрочем, сами хамасовцы, согласно внутренним протоколам безопасности, теперь не берут с собой мобильные телефоны из опасений, что Израиль воспользуется передачей сигнала и нанесет удар.

8 октября к переговорам присоединились и члены команды Трампа, разрабатывавшие последнюю версию мирного плана. Это спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Источники Axios в Белом доме передают, что американские делегаты не покинут Египет, пока Израиль и «Хамас» не подпишут соглашение. «Биби (Биньямин Нетаньяху.— “Ъ”) проделал отличную работу. Военное давление имело решающее значение для того, чтобы сделать "Хамас" более прагматичным. Но теперь Биби должен понять, что пришло время для сделки»,— заявил Axios неназванный американский чиновник.

Оценки израильской стороны, на которые ссылается Maariv, свидетельствуют, что Халиль аль-Хайя может и отказаться от своих максималистских требований под давлением не только международных посредников, но и военного крыла «Хамаса».

Нил Кербелов