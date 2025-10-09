Суд по изъятию «Облкоммунэнерго» в доход государства перенесли на 10 октября

Судья объявил перерыв в рассмотрении дела по изъятию «Облкоммунэнерго» и других крупных активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», судебный процесс продолжится 10 октября. Заседание длилось около 10 часов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга с намерением изъять в доход государства около 40 компаний, связанных с Артемом Биковым и Алексеем Бобровым (обвиняется в мошенничестве, находится в СИЗО). В деле фигурирует свыше 150 ответчиков и третьих лиц. «Корпорация СТС» просила суд о мировом соглашении, но ей было отказано.

Среди активов, которые хотят национализировать, — «Облкоммунэнерго». В исковом заявлении Генпрокуратура РФ указывает, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого считаются Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области.

Артем Путилов