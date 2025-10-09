Синоптики объявили красный уровень опасности в Сочи и Сириусе

Гидрометцентр России объявил красный уровень погодной опасности в Сочи и на федеральной территории Сириус до вечера 11 октября. Об этом 9 октября написало ТАСС со ссылкой на ведомство.

Представитель Гидрометцентра сообщил, что днем и до конца суток 9 октября, а также в течение суток 10 и 11 октября на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, местами возможен град, а также шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

Синоптики прогнозируют резкие подъемы уровней воды на реках до 21:00 субботы, местами с превышением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Красный уровень является наивысшим в шкале погодных предупреждений и символизирует очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф. Данный уровень появляется на прогностических картах крайне редко.

Администрация Сочи сообщила о временной приостановке работы пляжей. Метеорологи ожидают смерчи над морем и шторм с высотой волн в 3 метра. В результате дождей может выпасть от 40 до 80 мм осадков в сутки. Власти рекомендовали жителям и гостям курорта добираться в аэропорт по железной дороге.

«Ъ-Сочи» писал, что часть Адлера, Азов, южные районы Ростова-на-Дону и другие прибрежные города России могут оказаться под угрозой затопления из-за повышения уровня Мирового океана, что связано с таянием ледников и термическим расширением воды. По расчетам, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а к 2300 году — до 5,6 м, что создаст серьезные угрозы для российских городов.

Мария Удовик