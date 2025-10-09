Часть Адлера может оказаться под угрозой затопления

Часть Адлера, Азов, южные районы Ростова-на-Дону и другие прибрежные города России могут оказаться под угрозой затопления из-за повышения уровня Мирового океана. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера»,— сообщил океанолог.

По расчетам специалиста, к 2100 году уровень океана может подняться на 0,3–0,65 м, а при неблагоприятном развитии событий — на 1,3 м. К 2300 году подъем воды может достичь 5,6 м, что создаст серьезную угрозу для российских городов и населенных пунктов.

На северо-западе страны затопление может коснуться Сестрорецка, части Кронштадта и прибрежных районов Санкт-Петербурга. В северных регионах отступление береговой линии угрожает Варандею, Нарьян-Мару и Салехарду. На Дальнем Востоке проблемы из-за повышения уровня моря могут возникнуть в порту Находка.

Господин Сапожников пояснил, что рост уровня океана связан с таянием ледников и прогревом глубинных слоев воды, что приводит к ее термическому расширению. Он подчеркнул, что данные основаны на моделировании текущих климатических трендов, поэтому пока эти перспективы стоит воспринимать скорее как расчетные модели.

Алина Зорина