В Лазаревском районе Сочи перекроют дорогу из-за финала автогонок

В субботу, 18 октября, с 9:00 до 18:00 в Лазаревском районе Сочи перекроют пятикилометровый участок дороги Дагомыс — Солохаул из-за финала краевого чемпионата по горным автогонкам, а маршруты автобусов №145 и №154 будут курсировать только до остановки «Развилка». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этот день в Сочи пройдет финал чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам Сочи 2025.

Ограничение затронет участок трассы от села Солохаул — с 27-го по 24-й км плюс 1,5 км в направлении Харциза Первого.

Автобусы №145 и №154 развернутся у остановки «Развилка» и поедут обратно по действующему маршруту. В обоих направлениях будут исключены остановки «Харциз Первый» и «Село Солохаул».

Жителям и гостям курорта рекомендуется учесть ограничения при планировании поездок.

«Ъ-Сочи» писал, что с 10 октября по 24 ноября на курорте изменится график движения пригородных поездов на семи маршрутах из-за технических причин. Также между центром Сочи и Имеретинским курортом начали курсировать 26 новых электропоездов «Ласточка», что улучшит транспортную систему региона.

Мария Удовик