В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, пострадали два человека

В Красногвардейском районе Крыма, вблизи села Менделеево, произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в МВД республики.

По предварительным данным, водитель автобуса Simaz 1958 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на маршрут Красногвардейск — Котельниково, допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии пострадали 34-летний водитель и пассажир 1979 года рождения, их доставили в больницу.

В прокуратуре региона уточнили, что в автобусе находились три пассажира, никто из них не пострадал.

Анна Гречко