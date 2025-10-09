В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, пострадали два человека
В Красногвардейском районе Крыма, вблизи села Менделеево, произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в МВД республики.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По предварительным данным, водитель автобуса Simaz 1958 года рождения, выезжая со второстепенной дороги на маршрут Красногвардейск — Котельниково, допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате аварии пострадали 34-летний водитель и пассажир 1979 года рождения, их доставили в больницу.
В прокуратуре региона уточнили, что в автобусе находились три пассажира, никто из них не пострадал.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в начале октября 2025 года в Кировском районе Республики Крым произошла авария, в которой пострадали двое детей.