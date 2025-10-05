Двое детей пострадали в аварии на территории Крыма
В Кировском районе Республики Крым произошла авария, в которой пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Республики Крым
Согласно предварительным данным, ДТП случилось около 11:50 мск на автодороге «Таврида — Старый Крым». Водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ», а также трехлетний ребенок и подросток 14 лет. Их госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.