Двое детей пострадали в аварии на территории Крыма

В Кировском районе Республики Крым произошла авария, в которой пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Согласно предварительным данным, ДТП случилось около 11:50 мск на автодороге «Таврида — Старый Крым». Водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ», а также трехлетний ребенок и подросток 14 лет. Их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

