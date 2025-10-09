В Краснодаре из-за ремонта изменится расписание шести трамвайных маршрутов

Завтра, 10 октября, в Краснодаре изменится время отправления последних рейсов шести трамвайных маршрутов из-за капитального ремонта переезда на пересечении улиц Гоголя и Коммунаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Скорректированное расписание затронет маршруты №1, 4, 5, 8, 11 и 15. Маршрут №1 будет отправляться от Декабристов в 20:44, а от железнодорожного вокзала — в 21:24. При этом рейс в 21:20 поедет по улице Коммунаров до остановки «ул. Железнодорожная», после — в Восточное депо.

Маршрут №4 покинет Комсомольский микрорайон в 20:42, обратный рейс от Индустриальной запланирован на 21:42. После 21:00 трамваи из микрорайона последуют по маршруту №10 — до конечной «Хладокомбинат» и обратно в Комсомольский.

Маршрут №5 отправится от остановки Евдокии Бершанской в 21:10 и от остановки Петра Метальникова в 21:03. После 21:15 трамваи между конечными остановками будут курсировать по Садовой.

Трамвай №8 поедет от Хладокомбината в 21:31 и от остановки Петра Метальникова в 21:07. После 21:35 составы этого маршрута между конечными остановками будут также ехать по Садовой.

Маршрут №15 отправится от остановки Петра Метальникова в 20:58, от железнодорожного вокзала — в 21:50. После 21:15 составы поедут до конечной остановки «ул. Индустриальная».

Трамвай №11 поедет из Юбилейного микрорайона в 21:05, а от железнодорожного вокзала — в 21:48. После 21:30 составы проследуют из Юбилейного микрорайона до конечной остановки «ул. Индустриальная» и обратно в ЮМР.

«Ъ-Кубань» писал, что в октябре и декабре 2025 года из-за технических причин изменится график движения пригородных поездов на двух маршрутах: Краснодар — Тихорецкая и Краснодар — Новороссийск.

Алина Зорина