График движения электричек из Краснодара временно изменится

В октябре и декабре 2025 года из-за технических причин изменится график движения пригородных поездов на двух маршрутах: Краснодар — Тихорецкая и Краснодар — Новороссийск. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Электричка №6744 Краснодар-1 — Тихорецкая будет курсировать по измененному расписанию 9 и 10 октября. Состав отправится из Краснодара в 17:36 по обычному графику и прибудет на станцию «Выселки» в 19:40 — на 8 минут позже. В Тихорецкую поезд приедет в 20:46, также с задержкой в 8 минут.

Электричка №6753 Краснодар-1 — Новороссийск с 10 октября по 19 декабря будет отправляться в 03:17 по стандартному графику. После станции «Афипская» время в пути увеличится примерно на 9 минут. В Новороссийск состав будет прибывать в 06:23 — на 9 минут позже.

Поезд №6754 Новороссийск — Краснодар-1 в период с 10 октября по 19 декабря будет отправляться из Новороссийска в 07:50 без изменений. После станции «Крымская» время прибытия увеличится примерно на 6 минут. В Краснодар состав приедет в 10:55 — на 6 минут позже обычного.

Электричка №6755 Краснодар-1 — Новороссийск с 10 октября по 19 декабря будет отправляться из Краснодара в 08:40 по графику. После станции «Хабль» время в пути возрастет до 30 минут. В Новороссийск поезд будет прибывать в 12:21 — на 23 минуты позже расписания.

Алина Зорина