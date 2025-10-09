Во имя отца-судьи обвинили дочь

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования Сусаны Коблевой, дочери экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, у которого по иску Генпрокуратуры были конфискованы активы, оцениваемые в 13 млрд руб. В деле упоминается приговор в отношении Аслана Патокова, который в 2020 году был осужден за мошенническое присвоение гостиницы возле кордона «Гузерипль» на границе Кавказского заповедника. Участки под гостиницей изымаются у госпожи Коблевой по иску Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Верховного Суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи Экс-глава Верховного Суда Адыгеи Аслан Трахов

Фото: архив объединенной пресс-службы судов Адыгеи

При избрании меры пресечения Сусане Коблевой, дочери бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, обвиняемой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступно нажитого имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), следствие представило в суд копию приговора Майкопского райсуда Адыгеи в отношении Аслана Патокова, соответствующая информация опубликована в картотеке ГАС «Правосудие». Кроме того, к ходатайству следователя об аресте госпожи Коблевой было приложено заявление Владислава Тишкова, потерпевшего по делу Аслана Патокова, что свидетельствует о взаимосвязи ситуации с обвинением в отношении дочери судьи.

Житель Адыгеи Аслан Патоков в феврале 2020 года был приговорен к пяти годам общего режима за особо крупное мошенничество и фальсификацию доказательств по гражданскому делу.

Согласно материалам дела, в 2015 году господин Патоков обманным путем присвоил права на гостиничный комплекс «Гузерипль» стоимостью 53 млн руб.

Гостиница расположена рядом с экологическим центром Кавказского биосферного заповедника «Кордон Гузерипль» — популярной туристической локацией.

Предприниматели Владислав Тишков и Николай Гончаров вели строительство гостиничного комплекса с 2011 года, спустя несколько лет отношения между партнерами разладились, они обратились в суд за взаимным возвратом займов и за разделом недвижимости. В этот момент на одного из участников спора вышел Аслан Патоков, который рассказал о своих влиятельных покровителях в судебной системе.

Господин Патоков сообщил, что в судах Адыгеи якобы никто не посмеет ему возражать, поэтому он предложил доверителю переоформить долю в бизнесе лично на него. После этого Аслан Патоков действительно выиграл все судебные процессы против оппонента и стал единоличным владельцем гостиничного комплекса «Гузерипль». Прежние владельцы инициировали возбуждение уголовного дела о мошенничестве, в мае 2019 года Майкопский райсуд Адыгеи оправдал господина Патокова, но в сентябре того же года приговор был отменен с направлением дела на новое рассмотрение.

Примечательно, что оправдательный приговор Аслану Патокову был вынесен в период работы Аслана Трахова в должности председателя ВС Адыгеи, а определение об отмене — вскоре после отставки судьи.

Часть имущества, о котором идет речь в уголовном деле в отношении господина Патокова, упоминается в иске Генпрокуратуры об изъятии активов экс-главы ВС Адыгеи и его родственников. Два участка, находящиеся по одному адресу с гостиничным комплексом, до недавнего времени принадлежали Сусане Коблевой. Решением Волжского городского суда Волгоградской области 16 сентября текущего года все имущество семьи Аслана Трахова и его доверенных лиц было обращено в пользу государства. Стоимость активов составила 13 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар