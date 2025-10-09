Полиция предупредила о появлении поддельного телеграм-канала УМВД Новороссийска

ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило о выявлении поддельного Telegram-канала, копирующего официальный ресурс Управления МВД России по городу Новороссийску. Как уточнили в ведомстве, мошенники полностью дублировали оформление и контент настоящего канала, но разместили недостоверную публикацию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о фейковом сообщении о якобы задержании жительницы Новороссийска по подозрению в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. В полиции подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

По данным ГУ МВД, злоумышленники сгенерировали аудиодорожку, имитирующую голос руководителя пресс-службы краевого управления Александра Рунова, и наложили ее на реальные видеокадры из официальных комментариев.

В ведомстве призвали граждан и журналистов быть внимательными при выборе источников информации. Настоящий телеграм-канал управления создан более двух лет назад, тогда как поддельный аккаунт появился всего два дня назад.

Полиция Кубани напомнила, что сотрудники пресс-службы никогда не направляют материалы через функцию «предложенные новости» и рекомендуют представителям СМИ и блогерам использовать только официальные источники.

Екатерина Голубева