Оператор Адриатического нефтепровода, хорватская компания JANAF, вскоре прекратит поставки сырья по NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), заявил президент республики Александр Вучич. Также Евросоюз присоединится к американским санкциям в отношении компании, убежден господин Вучич.

«Сербии придется решать эту проблему, придется вести переговоры с Россией, с американцами нам теперь разговаривать не о чем»,— сказал глава государства журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Санкции США против NIS начнут действовать с 8 октября. Будучи «дочкой» российской «Газпром нефти», энергетическая компания была включена в американский SDN List в начале 2025 года. Поэтому Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. Вместе с тем, напоминал сербский президент, правительство республики еще в 2008-м передало контроль над ней в пользу «Газпром нефти». За это время российская компания существенно увеличила доходы в бюджет Сербии.