В Тахтамукайском районе Адыгеи отремонтируют около 2 км дороги

В Тахтамукайском районе Адыгеи идет ремонт почти 2-километрового участка автодороги регионального значения «Тахтамукай — Отрадный». Работы выполняются на средства национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Адыгеи Фото: минстрой Адыгеи

Подрядчик уже частично фрезеровал проезжую часть и укладывает выравнивающий слой асфальтобетона. Затем дорогу покроют щебеночно-мастичным асфальтобетоном, укрепят обочины, установят знаки и разметку. На эти цели направлено 27,7 млн руб.

В 2025 году в Адыгее по нацпроекту приведены в нормативное состояние 25 участков региональных дорог протяженностью 68 км. В Тахтамукайском районе это уже четвертый объект, отремонтированный в текущем году.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 23 км муниципальных и региональных дорог в опорных населенных пунктах.

Анна Гречко