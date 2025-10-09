Возобновляемый для «зеленой»

В 2025 году Ростовская область вошла в России в топ-3 регионов по установленной мощности объектов возобновляемой энергетики с показателем более 607,8 МВт. В регионе инвесторам удалось локализовать 25% всех российских проектов в сфере ветроэнергетики: действуют шесть станций, совокупные вложения в которые составили 50 млрд руб. В ближайшие годы инвесторы намерены построить новые ветропарки, увеличив общую мощность до 1 ГВт. Для этого в стране необходимо усилить меры поддержки компаний, которые вкладываются не только в строительство ветроэлектростанций (ВЭС), но и в производство компонентов для них.



По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в первой половине 2025 года в стране определилась тройка регионов-лидеров, где действуют объекты «зеленой» генерации. Так, первое место с мощностью 963,69 МВт занимает Ставропольский край, второе — Астраханская область (694,04 МВт), третье — Ростовская область (607,81 МВт). Эти три южных региона в совокупности обеспечивают в стране около одной трети всей установленной мощности солнечных и ветровых станций.

По прогнозам АРВЭ, к концу 2025 года лидирующие позиции не изменятся. В целом по России установленная мощность возобновляемых источников энергии на начало первого полугодия составила 6,64 ГВт, что на 7,4% больше, по сравнению с прошлым годом. При этом, как отмечают в АРВЭ, выработка электроэнергии такими объектами за шесть месяцев 2025 года осталась на уровне прошлого года — 7,1 млрд кВт/ч. Доля ВИЭ в общей энергосистеме страны стабилизировалась на отметке 1,18%.

По информации правительства Ростовской области, с начала 2025 года в распределительные сети филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго» поступило 876 млн кВтч электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников (ВИЭ). Этот объем сопоставим с годовым потреблением восьми крупных промышленных предприятий или 36 масштабных торговых центров, заметил заместитель губернатора Дона Игорь Сорокин. По его словам, основную долю в поставках «зеленой» энергии занимает ветряная генерация (72,8% или 637,7 млн кВтч), остальное приходится на гидрогенерацию (27,2% или 238,2 млн кВтч).

Пока в Ростовской области работают шесть ветропарков и одна гидроэлектростанция. В 2024 году эти объекты выработали и передали в сеть более 1,9 млрд кВтч «зеленой» энергии.

«Ростовская область последовательно развивает направление возобновляемой энергетики, — подчеркнул замгубернатора. — Увеличение доли “зеленой” энергии в общем энергобалансе региона не только способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду, но и повышает энергетическую безопасность Дона».

Ставка на ветер

В ближайшие год-два в Ростовской области планируется строительства седьмой ВЭС. Она будет расположена в Морозовском районе. Ее мощность составит почти 100 МВт. Соглашение о строительстве этой ВЭС было донское правительство и АО «ВетроОГК-3» (входит в контур управления АО «Росатом Возобновляемая энергия» ГК «Росатом») подписали в июне на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025». По информации кабмина региона, с системным оператором и сетевой компанией разработана и согласована схема выдачи мощности. Объект включен в схему территориального планирования и программу развития Ростовской области. Инвестор частично заключил предварительные договоры аренды, идет подготовка к разработке документации по планировке территории (археология, топосъемка) и сбор исходных данных для проектирования.

По словам Игоря Сорокина, размер инвестиций в этот проект уточняется. Он напомнил, что еще в мае 2023 года представители госкорпорации заявляли о том, что инвестор определился с местом и сроками строительства в Ростовской области ветропарков суммарной мощностью 155 МВт. Речь шла о нескольких ветроэлектростанциях, в том числе и морозовской.

По данным областного правительства, в июне 2021 года ветроэнергетический дивизион ГК ввел в регионе Марченковскую ВЭС мощностью 120 МВт. Инвестиции в этот объект составили 16,5 млрд руб. Следовательно, затраты на ветроэлектростанции совокупной мощностью 155 МВт могут превысить 20 млрд руб.

СПРАВКА По данным министерства промышленности и энергетики Ростовской области, с 2018 года российские и зарубежные инвесторы построили в регионе шесть ВЭС совокупной мощностью почти 610 МВт. Общий объем вложений в эти проекты превысил 50 млрд руб. Кроме того, три завода (один в Таганроге и два в Волгодонске) стали выпускать компоненты для «ветряков».

Донское правительство и региональное Агентство инвестиционного развития (АИР) занялись темой ветроэнергетики одними из первых в России. Для этого стали сотрудничать с итальянской Enel, финским Fortum и АО «Новавинд» (название ветроэнергетического дивизиона ГК «Росатом» на тот момент). В итоге, с 2018 года по 2022-й в Ростовской области удалось локализовать 25% всех российских проектов в сфере ветроэнергетики. «Мы уже достигли тех показателей, к которым страна планировала прийти только к 2035 году, — подчеркивал еще в 2023 году гендиректор АИР Игорь Бураков. — Теперь ближайшая цель — дойти до установленной мощности ветроэлектростанций в 700 мегаватт (МВт), затем — до одного гигаватта (ГВт). Сейчас Ростовская область производит вдвое больше электроэнергии, чем потребляет. Благодаря развитой сетевой инфраструктуре (Дон) поставляет энергию в другие регионы и, потенциально, может ее экспортировать».

Ранее ветропарки на юге запускались, благодаря активному участию иностранных инвесторов. Но в 2022 году, из-за санкций ЕС и США, об уходе из России заявили такие крупнейшие игроки, как датская Vestas, финская Fortum и итальянская Enel. Они либо отказались от ранее заявленных проектов, либо отдали их новых собственникам — из России. Былую активность сохранил только специализированный дивизион «Росатома».

В пресс-службе АО «Росатом Возобновляемая Энергия» заметили, что энергия ветра считается самой чистой из всех возобновляемых источников. «Она не генерирует отходов, поэтому ее производство не вызывает загрязнения окружающей среды и не влияет на экосистемы, — уверены в компании. — Использование “зеленой” энергии, в частности, на основе ветра — признанный инструмент для снижения углеродного следа. Еще одно преимущество — эргономичность. ВЭС занимает сравнительно малую площадь. И после введения ветропарка в эксплуатацию большая часть земель возвращается в сельскохозяйственный оборот. Помимо этого, ВЭС является “линейным” объектом. Это позволяет располагать ветроэнергетические установки (ВЭУ) вдоль дорог, лесополос или по окраине сельхозугодий, что при строительстве позволяет вывести из оборота меньшее количество земель. Благодаря разнообразию доступных моделей и небольшой занимаемой площади, ВЭУ можно размещать в труднодоступных и удаленных районах».

Как отметил министр экономического развития Дона Павел Павлов, развитие ветроэнергетики оказало положительное влияние на смежные отрасли, в частности, на развитие производства компонентов для «ветряков». «Это создает новые возможности для развития промышленности и привлечения инвестиций в Ростовскую область», — подчеркнул чиновник.

Заводы подтянут

По словам Игоря Буракова, в регионе действует несколько заводов компонентов для ветропарков, в такие площадки инвесторы вложили многомиллиардные средства. «Эти предприятия выпускают продукцию, где доля отечественного достигает не менее 80%, цель — приблизиться к 96-98%», — уточнил господин Бураков.

По мнению председателя правления Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игоря Брызгунова, санкции против России проявили слабые места отечественной ветроэнергетики, главное из которых — технологическая зависимость российских компаний от западных партнеров и отсутствие у наших производителей ветрокомпонентов прав на интеллектуальную собственность. «Например, в случае с “Вестас Рус” изначально локализация датского производства не предполагала передачу таких прав, что является серьезным просчетом, — пояснил Игорь Брызгунов. — Из-за этого уход Vestas из России воспринимался не как приостановка завода в Ульяновске, созданного при участии датской компании, а как ликвидация такого производства».

Но в 2023 году ситуация стала улучшаться. В марте представители «Росатома» заявили о том, что госкорпорация вложит более 2 млрд руб. в производство лопастей для собственных ветроэлектростанций (ВЭС). И произойдет это в Ульяновске — на территории бывшего завода датской Vestas. Запуск завода позволил бы полностью отказаться от лопастей индийской GE, которая, по мнению экспертов, давала «серьезно низкие цены». Как ранее сообщал «Ъ», в конце 2024 года в Ульяновске официально запустили производство лопастей для ветрогенераторов. Оно размещено в Заволжском районе города на площадях, которые раньше арендовала у АО «Аэрокомпозит» датская компания. Инвестиции в создание производства лопастей составили 1,7 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. При полной загрузке завод сможет выпускать до 450 изделий в год. Здесь сообщили, что это производство сможет удовлетворить потребности российских ветроэнергетических проектов и повысить долю локализации оборудования ветрогенераторов с 68% до 85%.

В Ростовской области работает другая площадка «Росатома» по выпуску компонентов для ВЭС. Так, еще в 2018 году в одном из цехов «Атоммаша» (Волгодонск) состоялся запуск завода мощностью 100 комплектов в год. Инвестиции — почти 2 млрд руб.

В пресс-службе АО «Росатом Возобновляемая Энергия» рассказали, что в каждый комплект входят гондола, генератор, ступица и система охлаждения для ВЭУ 2,5 МВт. Это единственный в РФ завод по производству элементов для «ветряков» мультимегаваттного класса.

«Преимущество нашей технологии — использование прямого привода, — пояснили в пресс-службе. — ВЭУ с прямым приводом не имеет редуктора. Это снижает потери при передаче и повышает эффективность выработки электроэнергии, особенно в условиях низкой скорости ветра: эффект более значителен, что актуально для РФ. Технология устраняет необходимость в редукторе и его аксессуарах, упрощает структуру трансмиссии и повышает надежность устройства. В то же время, установка работает на низкой скорости с меньшим количеством вращающихся частей и более высокой надежностью. Использование безредукторной технологии может уменьшить количество компонентов ветряной турбины, избежать регулярной замены масла в редукторе, а также снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание».

Еще один волгодонский завод — ООО «ВетроСтройДеталь» выпускает модульные стальные башни для ВЭУ. В августе 2020 года предприятие вышло на проектную мощность — 120 единиц в год. Объем вложений в этот производственный проект составил почти 1,3 млрд руб.

Третье предприятие, работающее на Дону в данном сегменте, это — таганрогский завод башен для ветрогенераторов. Предприятие «ВиндарСеверсталь» заработало в декабре 2018 года благодаря усилиям ПАО «Северсталь», АО «Роснано» и испанской Windar Renovables S.L., которые заключили соглашение о создании СП. Общий объем вложений составил около 1,1 млрд руб. Уже по итогам первых 12 месяцев выручка завода достигла 3,1 млрд руб., прибыль — превысила 400 млн руб. Хороших показателей удалось добиться за счет увеличения спроса на продукцию предприятия: в 2019 году основные заказчики активно строили ветропарки в России. При этом основной акцент делался на проекты в Ставропольском крае и Ростовской области. В марте 2023 года стало известно, что «ВиндарСеверсталь» потерял более 600 млн руб. из-за разрыва отношений с датской Vestas. Она ушла из России из-за санкций Евросоюза, не заплатив таганрожцам за произведенное по ее заказу оборудование.

В сентябре 2025-го глава Таганрога Светлана Камбулова рассказывала «Ъ-Ростов», что площадкой управляет ООО «Северсталь Стальные башни», которая сейчас реализует инвестпроект по модернизации производства башен для ВЭУ.

Поддержка важна

Производство оборудования для ВЭС и их строительство в России пойдут в рамках второй программы поддержки возобновляемой энергетики, рассчитанной на период 2025-2035 годы. Она работает по механизму договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ), которые гарантируют инвесторам возврат средств за счет платежей энергорынка. Общий объем господдержки проектов второй программы составит 360 млрд руб.

В пресс-службе АО «Росатом Возобновляемая Энергия» сообщили, что в планах — дальнейшее углубление локализации, участие в программе ДПМ 2.0 и переход на выпуск более мощных ветроустановок. «Программа поддержки ВИЭ в России всегда была ориентирована на локализацию промышленных технологий: освоение компетенций по выпуску оборудования для ВИЭ — ключевой результат инвестиций в создание отрасли», — подчеркнули в компании.

Здесь добавили, что в рамках программы поддержки ветроэнергетики по ДПМ ВИЭ 2.0 также планируется наращивание компетенций и референций в ветроэнергетике, экспорте оборудования, работ и услуг, повышая конкурентоспособность российской продукции на мировых рынках.

По мнению Игоря Брызгунова, для успешного выполнения программы ВИЭ 2.0 надо усилить меры поддержки инвесторов в объекты генерации и производства компонентов: «В частности, одна из мер — освобождение от уплаты налога на прибыль ВЭС, реализующих электроэнергию по прямым двусторонним договорам на оптовом или розничном рынках, до достижения срока окупаемости (то есть, на шесть-семь лет). Также мы предложили ликвидировать верхний порог мощности в 25 МВт для ветропарков, реализующих энергию на розничном рынке. Это сделает привлекательными для инвестора проекты строительства таких ВЭС в регионах РФ».

Господин Брызгунов уверен, что для повышения уровня локализации производства ВЭУ в России необходимо введение безвозвратных субсидий на реконструкцию заводов. Это позволит увеличить степень локализации и существенно снизить стоимость ветрогенераторов, пояснил эксперт.

Директор АРВЭ Алексей Жихарев уверен, что в связи с возрастающей ролью ВИЭ в развитии мировой экономики надо было и в России формировать соответствующие технологические, научные и инженерные компетенции. И госпрограмма поддержки отрасли ДПМ ВИЭ этой задаче отвечает, добавил эксперт.

«На ее первом этапе, который был, по сути, пилотным проектом, такие компетенции были созданы, — подчеркнул господин Жихарев. — На втором этапе мы займемся развитием созданных компетенций. Надеемся к 2035 году увеличить объем производства локализованного оборудования и в четыре раза нарастить совокупную мощность ВИЭ в России. Объемы строительства будут составлять около 1 ГВт в год».

Эфим Мартов