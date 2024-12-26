В Ульяновске начал работу завод по производству лопастей для ветрогенераторов

В четверг в Ульяновске официально запустили производство лопастей для ветрогенераторов. В церемонии открытия производства приняли участие гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, глава композитного дивизиона «Росатома» (он же — гендиректор АО «Юматекс») Александр Тюнин.

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Производство размещено в Заволжском районе Ульяновска, рядом с самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал ПАО «Ил»), на площадях которые раньше арендовала у АО «Аэрокомпозит» датская компания «Вестас», производитель лопастей для ветрогенераторов.

Запуск производства лопастей компании «Вестас» состоялся в декабре 2018 года. В апреле 2022 года «Вестас» заявила, что намерена покинуть страну и закрыть свои производства, а в июне 2022 года компания заявила о расторжении специнвестконтракта и в июле окончательно закрыла производство лопастей.

Теперь производителем лопастей является российская компания — АО «Русатом ветролопасти». Компания зарегистрирована в Ульяновске 15 июня 2023 года. В тот же день на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации инвестпроекта по созданию нового производства лопастей.

Инвестиции в создание производства лопастей составили 1,7 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. В этом году предприятие намерено уже изготовить и поставить 24 лопасти. При полной загрузке завод сможет выпускать до 450 изделий в год. Выход предприятия на проектную мощность запланирован на начало 2025 года. На производстве будет задействовано около 400 специалистов. В первый же год работы предприятие планирует достичь уровня локализации 85% (пока завод вынужден покупать смолы в дружественных странах, в частности, в Китае). По словам гендиректора «Русатом ветролопасти» Сергея Федченко, в дальнейшем планируется довести уровень локализации до 100%.

Ранее в компании сообщали, что «Русатом ветролопасти» будет производить лопасти для ветрогенераторов «по своей технологии», при этом лопасти будут отличаться весом и размером от тех, что производила «Вестас»: длина лопасти — 51 метр (у «Вестас» — 61,7 метра), вес — 7,5 тонн.

На первом этапе основным потребителем продукции станет АО «Росатом Возобновляемая Энергия» (Москва).

Как отметил Алексей Лихачев, на базе «Русатом ветролопасти» идет создание «нового, полностью отечественного производственного цикла с использованием композиционных материалов». По его словам, это производство ветролопастей «сможет удовлетворить потребности российских ветроэнергетических проектов и повысить долю локализации оборудования ветрогенераторов с сегодняшних 68% до 85%».

Сергей Титов, Ульяновск