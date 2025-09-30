«Сохраняем пространство, создаем условия для комфортной жизни, развиваем туризм»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Таганрога Светлана Камбулова

Фото: Сергей Плишенко Глава Таганрога Светлана Камбулова

Фото: Сергей Плишенко

За минувшие пять лет доходы бюджета Таганрога увеличились в 1,6 раза. Это позволило направить больше средств на формирование городского пространства, развитие инженерной инфраструктуры, сохранение историко-архитектурного облика и комплексное освоение территорий, рассказала в интервью «Ъ-Ростов» глава города Светлана Камбулова.

— Таганрог развивается в соответствии со Стратегией социально-экономического развития до 2030 года. Какая роль отводится городу?

— Наша Стратегия-2030 была утверждена решением гордумы от 26 декабря 2018 года. При разработке стратегии основным ориентиром служила долгосрочная Стратегия социально-экономического развития Ростовской области. Она определяет Таганрог как индустриальный полюс роста, в котором сохраняется культурное пространство, развивается туристический потенциал и обеспечивается социальное благополучие граждан.

— Что делаете для того, чтобы Таганрог соответствовал этому?

— В городе проводятся мероприятия по реализации социальной, экономической и пространственной политики. К 2030 году мы планируем рост по пяти ключевым показателям: прирост численности на 300 тыс. человек, рост оборота крупных и средних организаций в 1,9 раза, увеличение объема инвестиций в основной капитал в 1,7 раза, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и рост среднего уровня зарплаты до 73,1 тыс. руб.

— Стратегия принималась в совершенно других условиях. За минувшие годы произошли серьезные изменения, например геополитические. Вы вносили корректировки в документ?

— В Таганроге, вплоть до прошлого года, реализовывать положения Стратегии-2030 получалось успешно. Особенно заметно это было в период с 2020 года по 2024-й. Так, реализация экономической политики за эти пять лет позволила в 1,6 раза увеличить доходы городского бюджета. Благодаря этому больше средств направили на решение городских задач: благоустройство, строительство и ремонт дорог, развитие транспортной и туристической инфраструктуры, рост объемов жилищного строительства, создание рабочих мест на градо­образующих и новых предприятиях. Кстати, несмотря на санкционное давление в отношении крупнейших предприятий Таганрога, объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг вырос почти вдвое — до 174,7 млрд руб. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 2,1 раза — до 22,5 млрд руб.

Но вы правы: произошедшие глобальные изменения существенно влияют на социально-экономическую ситуацию в городе, регионе и стране в целом. В середине 2025 года на уровне областного правительства была проведена масштабная работа по обсуждению и внесению изменений в региональную Стратегию-2030. В этой работе активное участие принимали представители экспертного сообщества и общественности, а также главы и жители муниципалитетов. Поскольку наша стратегия должна синхронизироваться с областной, то мы начали обсуждение и уже сейчас начинаем вносить изменения в документ.

— Какие крупные инвестиционные проекты, реализованные в Таганроге, вы бы отметили?

— Первое концессионное соглашение, предусматривающее создание и эксплуатацию трамвайной сети. Объем вложений — более 15 млрд руб. В частности, в рамках проекта отремонтировали депо, закупили современные вагоны, поставили остановки с электронными табло, позволяющими отслеживать движение трамваев. Это пример развития на Дону экологически чистого транспорта, применения цифровых технологий и повышения качества жизни горожан. Также среди значимых для города проектов — запуск на площадке Таганрогского филиала АО «Клевер» завода сельхозтехники (инвестировано 3,1 млрд руб.), открытие производства стальных панельных радиаторов ООО «Лемакс» (750 млн руб.) и др. Всего за прошлую пятилетку в городе инвесторы создали более 2 тыс. рабочих мест. Как следствие, более чем в пять раз снизился уровень регистрируемой безработицы: с 5,3% в 2020 году до 0,2% — в 2024-м.

В рамках реализации социальной политики в Таганроге построены общеобразовательная школа, четыре детсада, крытый ледовый каток площадью 4,5 тыс. кв. м, капитально отремонтированы детская поликлиника №2 и перинатальный центр Родильного дома.

В рамках пространственной политики за пять лет благоустроены такие знаковые для жителей территории, как Октябрьская площадь, ул. Петровская, парк 300-летия Таганрога, Северная площадь, роща «Дубки» и Пушкинская набережная. Они стали для горожан настоящими точками притяжения. Кроме того, реализован проект по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТКО), что позволило значительно улучшить экологическую ситуацию.

— Как глобальные факторы влияют на экономику города?

— Влияют существенно. Приведу несколько цифр. Так, по итогам первой половины 2025 года крупные и средние обрабатывающие предприятия Таганрога отгрузили товаров, выполнили работы и услуги на общую сумму 60 млрд руб. Это на 7,5% ниже, чем в январе—июне 2024 года. Так как прогнозное значение на 2025 год — 197,9 млрд руб., то полученный в первом полугодии результат составляет 30,3% от этого плана. Снижение объема отгруженной продукции и низкий уровень исполнения прогнозного значения связаны с внешнеэкономическими ограничениями, введенными недружественными странами против ведущих промпредприятий Таганрога.

В первой половине 2025 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города составил 4,7 млрд руб., сократившись по сравнению с январем—июнем 2024-го на 1,7 млрд руб., или 27,7%. Прогнозное значение на 2025 год — 7,9 млрд руб., то есть это 59,5% от планируемых показателей.

— В 2024 году инвестиции в экономику города составили 19 млрд руб. В 2025-м у вас даже по прогнозу сумма более чем вдвое меньше. С чем это связано?

— С низкими темпами роста жилищного строительства и снижением объема вложений по инвестпроектам в первом полугодии. Основное освоение объема инвестиций запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Надо понимать, что в 2024 году были завершены крупнейшие за последние пять лет проекты. Например, в создание и эксплуатацию трамвайной сети «Синара ГТР Таганрог» вложила 15,4 млрд руб. Я уже говорила о проекте Таганрогского филиала АО «Клевер» на общую сумму 3,1 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. были освоены в прошлом году. Замыкает этот топ проект «Модернизация и техническое перевооружение», реализованный в АО «Тагмет» за 2,3 млрд руб. Также хочу отметить модернизацию и реконструкцию оборудования на территории ПАО «ТКЗ "Красный котельщик"». Вложения составили 841,3 млн руб. В целом объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города в 2024 году по сравнению с 2023-м вырос в 1,5 раза.

В 2025-м, несмотря на снижение показателей, инвестиционная активность в Таганроге сохраняется. Продолжается реализация начатых ранее крупных проектов. Это, например, организация производственных площадей в ООО «Атлант Аэро», капремонт производственного корпуса с бытовыми помещениями и приобретение основных средств ООО «Миртек», модернизация производственной площадки для выпуска башен для ветроэнергетических установок (в роли инвестора — ООО «Северсталь Стальные башни»), увеличение мощностей по выпуску конвейерных гладких горячеформованных роликов в АО «ПромТяжМаш» и др.

Кроме того, с этого года началась реализация таких проектов, как усовершенствование инфраструктуры Таганрогским филиалом АО «Клевер», строительство твердого водонепроницаемого покрытия и ливневой канализации на участке по переработке шлака и складе готовой продукции СГП-140 в АО «Тагмет», техперевооружение и реконструкция в АО «Красный гидропресс». Реализация этих проектов уже позволила создать более 300 рабочих мест. Это на 3,4% выше, чем в январе—июне 2024 года.

— Как строятся взаимоотношения с инвесторами? Какую поддержку им оказываете?

— Сопровождение инвестпроектов осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением администрации Таганрога. Сопровождение позволяет инвестору сократить сроки проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур путем оказания информационно-консультационного и организационного содействия. Проблемные вопросы, возникающие при реализации проектов, рассматриваются на заседаниях городского Совета по инвестициям. Сейчас у нас на сопровождении находится 77 инвестпроектов на общую сумму 152 млрд руб.

Кроме того, на муниципальном уровне предусмотрена поддержка в виде предоставления льготы по земельному налогу. В 2023 году такой поддержкой воспользовалось АО «Клевер»: с ним был заключен инвестиционный договор на предоставление льготы по земельному налогу сроком на пять лет, объем предоставленной льготы — 3,7 млн руб. Это средства местного бюджета. Малые и средние предприятия, реализующие инвестпроекты, могут еще получать и микрозаймы — до 5 млн руб. на три года под 10% годовых. С начала года выдано восемь микрозаймов на 22,2 млн руб.

— Выше вы упомянули Пушкинскую набережную в исторической части города. В прошлом году выполнен только первый этап реконструкции. Следующий этап должен был начаться в 2025 году, но этого не произошло.

— Действительно, в 2023 году предполагалось, что реконструкция пройдет в три этапа, в течение двух лет. Первый этап — благоустройство центрального ядра площадью 4,4 га — был завершен в 2024 году. Восстановлены пешеходные дорожки, обустроены детские и спортивные площадки, организована велопарковка, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Также высажены клены, дубы, ивы и многолетние кустарники, газоны оснащены системой автополива. Вдоль пешеходных аллей установлены лавочки, урны, информационные стенды. А еще сохранена старинная брусчатка: строители демонтировали ее, очистили вручную и уложили обратно. Общая стоимость работ на этом этапе составила 700 млн руб. за счет внебюджетных средств.

— Сколько средств потребуется на второй и третий этапы? Когда начнутся работы?

— На реализацию второго и третьего этапов необходимы более 1,2 млрд руб. На этих этапах предусмотрены берегоукрепление и благоустройство променадной части. В связи с длительностью проведения работ и большой площадью перекрытия набережной было принято решение о разделении этих этапов на очереди. Это позволит реконструировать аварийные участки подпорных стен и променадной части набережной параллельно, что исключит перекрытие всей набережной для горожан на длительный срок, обеспечит ее поэтапное открытие.

На второй этап потребуется 12 месяцев: первая очередь — укрепление берега протяженностью 830 м, вторая — благоустройство променадной части площадью около 1,2 га (от кафе «Альбатрос» до памятника Михаилу Таничу). Стоимость работ составит 697 млн руб. Продолжительность третьего этапа — 10 месяцев. Он также будет разбит на очереди. На первой — работы по берегоукреплению протяженностью более 1 км. На второй — благоустройство променадной части площадью свыше 4,3 га (от памятника Таничу до отеля «Гринвич-парк»). Стоимость всех работ на этом этапе — 530,4 млн руб.

Сейчас ведется работа по определению источников финансирования работ на всех уровнях. Учитывая, что проект реализовывался за счет внебюджетных средств, то это — поиск внебюджетных источников.

После благоустройства жители смогут гулять по современной набережной с укрепленными берегами, фонтаном, цветочными клумбами, пляжными и зелеными зонами.

— С 1 января 2025 года в России действует туристический налог. Сколько средств турналога поступило в бюджет города?

— В январе—июне 2025 года в бюджет Таганрога поступили 2 млн руб. туристического налога. За восемь месяцев поступления составили уже 5,5 млн руб.

— Эти средства направите на развитие туристической инфраструктуры?

— Доходы от турналога не имеют целевого назначения. Однако в рамках мероприятий по развитию туризма средства местного бюджета, в том числе доходы от турналога, направляются на реализацию утвержденной правительством Ростовской области «дорожной карты» «Комплексное развитие Таганрога как туристического центра на период 2021–2025 годов». Речь, в частности, идет о содержании и благоустройстве Пушкинской набережной, парков и скверов. Кстати, за шесть месяцев 2025 года на эти цели направлено 5,6 млн руб., почти в три раза больше суммы поступлений турналога за тот же период.

— В Ростовской области ставка делается на проекты комплексного развития территорий (КРТ), которые напрямую влияют на формирование комфортной городской среды. Какие проекты КРТ реализуются в Таганроге?

— Еще в июле 2024 года администрация города вынесла постановление о комплексном развитии незастроенной территории Таганрога между улицами Транспортной, 2-й Советской, Калинина и Чехова. Проведен аукцион на право заключения договора о КРТ. Затем такой договор заключили с ООО «Специализированный застройщик "Единство"». Утверждена документация по планировке территории в границах КРТ. Поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки, образованные в соответствии с проектом межевания, вошедшим в состав утвержденной документации по планировке территорий. Земельным участкам присвоены адреса, сведения о которых внесены в государственный реестр. Заключены договоры аренды с застройщиком на земельные участки. Градостроительные планы подготовлены и направлены застройщику. Сейчас он разрабатывает документацию для получения разрешения на строительство.

Мы рассматриваем еще ряд земельных участков для реализации на них проектов КРТ с развитой социальной инфраструктурой, рекреационными зонами, объектами спорта и культуры. Работаем.

— Всегда ли получается у вас находить общий язык с девелоперами?

— Мы проводим рабочие встречи, в рамках которых происходит выработка компромиссных решений по вопросам реализации КРТ на территории Таганрога. Застройщикам предоставляется необходимая информация для проведения анализа, расчета рентабельности в отношении площадок, определенных под комплексное развитие. На возникающие у них вопросы — оперативно отвечаем. И мы, и компании заинтересованы в том, чтобы Таганрог рос, развивался, процветал, несмотря на трудности и сложные времена.

Между прочим, с 2020 года по 2024-й в нашем городе строители ввели в эксплуатацию 573,2 тыс. кв. метров жилья. Это современные комплексы с благоустроенной территорией, организацией новых общественных пространств, что, конечно же, качественно улучшило городскую среду.

Беседовал Ефим Мартов