Участвовавшего в боях с ВС РФ украинца приговорили к 15 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении терактов бойца десантно-штурмовой бригады ВСУ Богдана Бодака. Его приговорили к 15 годам строгого режима. Первые три года осужденный будет отбывать в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Бодак с другими военнослужащими ВСУ въехал в Суджанский район Курской области 16 апреля. Вместе с сослуживцами он удерживал позиции близ села Олешня, где препятствовал эвакуации мирных жителей. Кроме того, фигурант участвовал в боях с ВС РФ. Через три дня украинца взяли в плен российские военнослужащие.

Подразделения ВСУ напали на Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля Минобороны России сообщило о полном освобождении региона. За время боевых действий погибли 331 житель области, еще 590 считаются пропавшими без вести.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко