Глава гордумы Екатеринбурга предложила ввести карту водителя электросамокатов
Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий выступила с инициативой введения системы идентификации водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы регулировать их передвижение. Об этом она заявила на заседании Палаты молодых законодателей Совета федерации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам Анны Гурарий, в России растет аварийность с участием СИМ, и зачастую причиной служит несоблюдение правил дорожного движения. Несмотря на ограничения скорости и беспилотные зоны, введенные в Екатеринбурге, этих мер недостаточно. «Напоминаю, аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году выросла на 42,8% (по отношению к 2023 году). 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов»,— отметила госпожа Гурарий.
Глава гордумы предложила скорректировать федеральное законодательство и ввести понятие «Водитель средства индивидуальной мобильности», обязав всех, кто управляет электросамокатами, получать карту водителя СИМ по типу Fan ID с обязательной идентификацией через Госуслуги. Карта будет доступна лицам старше 16 лет после прохождения медобследования.
«В условиях больших городов это принесет ожидаемый результат, и мы сможем увидеть эффект»,— подчеркнула Анна Гурарий.
Инициатива вызвала поддержку у других членов Палаты из разных российских регионов.
Ранее сервисы кикшеринга «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh с 17 апреля снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах в Екатеринбурге до 20 км/ч. По данным операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч, а доля водителей, превышающих эту скорость, составляет менее 1%.