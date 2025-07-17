Глава гордумы Екатеринбурга предложила ввести карту водителя электросамокатов

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий выступила с инициативой введения системы идентификации водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы регулировать их передвижение. Об этом она заявила на заседании Палаты молодых законодателей Совета федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Анны Гурарий, в России растет аварийность с участием СИМ, и зачастую причиной служит несоблюдение правил дорожного движения. Несмотря на ограничения скорости и беспилотные зоны, введенные в Екатеринбурге, этих мер недостаточно. «Напоминаю, аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году выросла на 42,8% (по отношению к 2023 году). 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов»,— отметила госпожа Гурарий.

Глава гордумы предложила скорректировать федеральное законодательство и ввести понятие «Водитель средства индивидуальной мобильности», обязав всех, кто управляет электросамокатами, получать карту водителя СИМ по типу Fan ID с обязательной идентификацией через Госуслуги. Карта будет доступна лицам старше 16 лет после прохождения медобследования.

«В условиях больших городов это принесет ожидаемый результат, и мы сможем увидеть эффект»,— подчеркнула Анна Гурарий.

Инициатива вызвала поддержку у других членов Палаты из разных российских регионов.

Ранее сервисы кикшеринга «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh с 17 апреля снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах в Екатеринбурге до 20 км/ч. По данным операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч, а доля водителей, превышающих эту скорость, составляет менее 1%.

Полина Щуцкая