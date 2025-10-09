ЦБ считает рост цен на бензин временным фактором для инфляции

Центробанк (ЦБ) исходит из того, что рост цен на бензин — это временный фактор для инфляции, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она убеждена, что принимаемые правительством меры должны привести к стабилизации ситуации.

«Сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор»,— сказала госпожа Набиуллина на форуме «Финополис».

По данным Росстата, на АЗС с 1 января по 29 сентября бензин подорожал на 9,22%. Стоимость топлива вдвое обогнала уровень общей инфляции (4,29%). 30 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки сетей АЗС. ФАС пояснила, что в России стремятся к росту цен не выше инфляции.

За прошедшую неделю стоимость бензина выросла в России на 0,9%. Минэнерго говорило, что цены на топливо у независимых АЗС растут быстрее, чем у крупных компаний.

