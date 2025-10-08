Минэнерго: цены на топливо у независимых АЗС растут быстрее, чем у крупных компаний

В нескольких регионах рост цен на топливо на некрупных независимых АЗС превышает темпы индексации цен у крупных сетей нефтяных компаний, передает ТАСС данные Минэнерго.

Разницу в ценообразовании в министерстве объясняют тем, что крупные игроки ведут «более социально ориентированную ценовую политику». Согласно сообщению Минэнерго, подобные ситуации держатся на особом контроле, информация о выявленных нарушениях оперативно отправляется в ФАС.

Ограничения экспорта топлива, как бензина, так и дизеля, позволили отправить на внутренний рынок дополнительные объемы горючего, отметили в министерстве энергетики.

Сегодня министр энергетики Сергей Цивилев провел совещания с главами Белгородской и Курской областей Вячеславом Гладковым и Александром Хинштейном. На встречах отмечались трудности с топливом в приграничных регионах. Глава Минэнерго пообещал добиваться привлечения к ответственности недобросовестных продавцов.