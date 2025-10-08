Цены на бензин за неделю выросли в России на 0,9%

Потребительская инфляция на неделе с 30 сентября по 6 октября ускорилась до 0,23% неделя к неделе (н/н). Это следует из данных Росстата и Минэкономики. На прошлой неделе рост составил 0,13%.

С начала года инфляция составила 4,53%, а в годовом выражении — 8,08%.

Рост цен на плодоовощную продукцию с 30 сентября по 6 октября составил 1,06% н/н. В том числе на помидоры (+8,1%) и бананы (+1,9%). Подешевели морковь (-1,3%), столовая свекла (-1,2%) и яблоки (-1,0%). Также заметны ценовые колебания на куриные яйца (+3,03%) и мясо (+1,08%).

Рост цен на бензин по стране за неделю составил 0,9%. На дизтопливо — 0,4%. По данным Росстата, подорожание бензина затронуло 79 субъектов РФ. Сильнее всего он вырос в цене в Чечне (+6,3%). При этом фиксировался и спад цен — в 4 регионах, самое большое — в Севастополе (-1,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге подорожание составило 0,6% и 0,5% соответственно. В столице цены на марку бензина АИ-92 колеблются между 58,29 руб. и 65,99 руб., а на АИ-95 — между 64,19 руб. и 75,99 руб.