ФАС: в России стремятся к росту цен на АЗС не выше инфляции

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что в России стремятся к ценам на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) не выше уровня инфляции.

«Целевым значением по-прежнему остается направление (роста цен.— “Ъ”) не выше инфляции. Ситуация будет стабилизироваться в ближайшее время»,— сказал господин Шаскольский на тарифной конференции ФАС (цитата по «Интерфаксу»).

30 сентября ФАС начала проверки сетей АЗС из-за роста цен на бензин. По данным Росстата, на АЗС с 1 января по 29 сентября бензин подорожал на 9,22%. Стоимость топлива вдвое обогнала уровень общей инфляции (4,29%).