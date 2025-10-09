Винодельня «Бюрнье» не смогла выкупить 109 га земли в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края не удовлетворил иск ООО «Гранд-Вино», которое потребовало признать незаконным отказ в предоставлении в собственность 109 га земли в Новороссийске. Ответчиком по иску выступил региональный департамент имущественных отношений, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

ООО «Гранд-Вино» (винодельня «Бюрнье») — винодельческое предприятие Новороссийска, зарегистрированное в 2001 году. В 2024 году выручка компании составила 56,8 млн руб., убыток — 67,2 млн руб. Генеральным директором является Леонид Фадеев. Головная компания — московское АО «Югагропром», которым через цепочку компаний владеет Dinerco Ventures Limited (Кипр).

ООО «Гранд-Вино» является арендатором участка в станице Натухаевской. Вид разрешенного использования земли — для сельскохозяйственного производства, а именно для ведения виноградарства. Право аренды компания получила на основании договора уступки, который был заключен в сентябре 2019 года.

Общество направило в департамент имущественных отношений Краснодарского края заявление с просьбой продать участок без проведения торгов. Однако департамент отказал, сославшись на обстоятельства, которые не допускают приватизацию земли. Суд, в свою очередь, указанные в отказе доводы не принял, но обратил внимание на другие обстоятельства.

Подробнее — в материале «Кубанские виноградники не отошли офшору».

Андрей Куценко