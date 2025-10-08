Кубанские виноградники не отошли офшору

Кубанский арбитраж не удовлетворил иск ООО «Гранд-Вино» (винодельня «Бюрнье») и признал законным отказ в выкупе 109 га виноградопригодной земли в станице Натухаевской (Новороссийск). Ответчиком выступил региональный департамент имущественных отношений. В рамках дела суд принял во внимание аргументы прокуратуры. Надзорный орган сообщил, что одним из учредителей истца является «иностранная компания недружественной страны». Юристы считают, что шансы компании на обжалование решения минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельческий дом «Бюрнье» Фото: винодельческий дом «Бюрнье»

Арбитражный суд Краснодарского края не удовлетворил иск ООО «Гранд-Вино» к региональному департаменту имущественных отношений о признании отказа в предоставлении в собственность земельного участка площадью 109 га незаконным. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гранд-Вино» (винодельня «Бюрнье») — винодельческое предприятие Новороссийска, зарегистрированное в 2001 году. В 2024 году выручка компании составила 56,8 млн руб., убыток — 67,2 млн руб. Генеральным директором является Леонид Фадеев. Головная компания — московское АО «Югагропром», которым через цепочку компаний владеет Dinerco Ventures Limited (Кипр). Руководит АО «Югагропром» Александр Муравицкий. Он же является генеральным директором еще нескольких компаний, в том числе АО «Дабл-ю эс кэпитал» и «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс». По данным администрации Новороссийска, винодельню «Бюрнье» основал потомственный швейцарский винодел Рено Бюрнье и его супруга Марина. Они нашли «исключительный участок» для производства вин высокого качества, расположенный на юго-западном склоне Кавказского хребта между Анапой и Новороссийском в станице Натухаевской, где в 2003 году были высажены первые 17 га виноградников. Сегодня в хозяйстве 47 га плодоносящих виноградников и более 10 сортов винограда.

Суд установил, что ООО «Гранд-Вино» является арендатором участка в Новороссийске, в станице Натухаевской. Вид разрешенного использования земли — для сельскохозяйственного производства, а именно для ведения виноградарства. Право аренды компания получила на основании договора уступки, который был заключен в сентябре 2019 года.

Общество направило в департамент имущественных отношений Краснодарского края заявление с просьбой продать участок без проведения торгов. Однако департамент отказал, сославшись на расположение земли в третьей зоне горно-санитарной охраны курорта и на территории объектов культурного наследия: «Поселение “Орел-1”», «Курган “Натухаевский северный 3”». Кроме того, департамент указал, что на участке находится дорога общего пользования, полезащитные лесные полосы и скважина для «добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения». Также спорный участок пересекает границы соседнего. По данным департамента, эти обстоятельства делают невозможной приватизацию земли. Суд с указанными доводами не согласился, но обратил внимание на другие обстоятельства.

Согласно материалам дела, в 1992 году за агропредприятием «Натухаевское» в коллективно-долевую собственность была закреплена земля площадью 2,4 тыс. га. В 2000 году 200 га от этой территории получило в аренду ЗАО «Дюрсо-Блиц» (ликвидировано в 2006 году). В 2002 году из участка изъяли 63 га и предоставили в аренду на 49 лет ООО «Гранд-Вино». Остальные 137 га перешли в собственность Краснодарского края.

2 августа 2011 года замгубернатора Краснодарского края издал приказ, по которому землю разделили на два участка. Площадь первого составила 109 га, а второго — 28 га. В соответствии с приказом участки должны были быть переданы в аренду главе крестьянского фермерского хозяйства Максиму Прокопенко.

Документ замгубернатора вступил в силу после госрегистрации права собственности Краснодарского края на образованные участки, что произошло 15 сентября 2011 года. Однако договор аренды с Максимом Прокопенко был заключен 8 августа того же года. При этом сам участок передан арендатору 1 августа. В последующем господин Прокопенко на основании договора уступки от 24 июля 2014 года уступил права и обязанности арендатора по вышеуказанному договору Алексею Невшупе. Еще через пять лет права и обязанности арендатора перешли к ООО «Гранд-Вино».

В отзыве на иск департамент указал, что изначально договор аренды был заключен без публичной процедуры. Доказательств обратного в материалах дела нет, в связи с чем кубанский арбитраж признал данное соглашение и все последующие сделки недействительными. Суд решил, что ООО «Гранд-Вино» не может претендовать на выкуп спорного участка.

Кроме того, договором аренды предусмотрено, что после получения участка арендатор обязан закладывать многолетние насаждения в течение года. Однако с 2020 по 2024 год ООО «Гранд-Вино» этого не делало. Кубанский арбитраж пришел к выводу, что общество и предыдущие арендаторы не использовали участок по целевому назначению.

В суде представитель прокуратуры Краснодарского края сообщил, что одним из учредителей ООО «Гранд-Вино» является «иностранная компания недружественной страны», руководителем которой является бывшая супруга Максима Прокопенко — Мария Прокопенко (сейчас Мария Прокопулос).

Суд сослался на указ президента РФ от 9 января 2011 года и пояснил, что Новороссийск является приграничной территорией, на которой иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками на праве собственности.

«Ъ-Новороссийск» направил запросы в ООО «Гранд-Вино» и администрацию Краснодарского края с просьбой прокомментировать вынесенное решение, на момент публикации материала ответы не получены.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что у компании незначительные шансы на обжалование решения. «Суд изначально построил свою позицию на нескольких независимых основаниях для отказа, каждое из которых является достаточным для вынесения отрицательного решения»,— разъясняет юрист.

Руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро «А-ПРО» Павел Марущак говорит, что с учетом позиции прокуратуры шансы на обжалование минимальны. «Дело отягощено недружественным иностранным (кипрским) элементом, который входит в состав лиц, связанных с заявителем. Кроме того, стоит учитывать практику национализации крупных сельхозактивов. Эту кампанию запускала и координировала Генпрокуратура России»,— рассказывает юрист, обращая внимание на то, что суд критически оценил доводы департамента, однако очень внимательно изучил позицию прокуратуры.

Андрей Куценко