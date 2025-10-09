Пострадавший от атаки беспилотников дом в Новороссийске заливает из-за дождя

Жители дома на улице Шевченко, 55 в Новороссийске, пострадавшего от атаки БПЛА 24 сентября, сообщили в соцсетях, что их квартиры заливает из-за дождя. По их словам, временное укрытие кровли не справилось с осадками. Администрация Центрального района сообщила «Ъ-Новороссийск», что за зданием закреплена строительная организация, ведущая восстановление в ускоренном темпе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты уже демонтировали разрушенную крышу здания. Для защиты квартир от непогоды временно использовали пленку. Часть укрытия повредили прошедшие ливни.

В мэрии уточнили, что подрядчик начал замену пленочного покрытия и принял дополнительные меры для защиты жилых помещений. Власти сообщают, что восстановление несущих конструкций и кровли находится на контроле, а жильцов проинформировали о работах.

Алина Зорина