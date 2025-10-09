Власти Новороссийска ответили на жалобы жильцов пострадавшего от БПЛА дома на дождь
В соцсетях появилась информация о том, что в Новороссийске дом на улице Шевченко, 55, пострадавший после атаки беспилотников 24 сентября, заливают дожди. Жильцы сообщили, что временное укрытие кровли не выдержало осадков.
В администрации Центрального района в ответ на запрос «Ъ-Новороссийск» заявили, что за пострадавшим многоквартирным домом закреплена строительная организация, которая проводит восстановительные работы в ускоренном режиме. Разрушенную кровлю уже демонтировали, а для защиты квартир от непогоды крышу временно укрыли пленкой.
Однако из-за прошедших ливней часть укрытия была повреждена. Как сообщила пресс-служба мэрии Новороссийска, подрядчик приступил к замене пленочного покрытия и принял дополнительные меры для защиты жилых помещений от влаги. Власти также подчеркнули, что восстановление несущих конструкций и кровли находится на контроле, а жильцы уведомлены о проводимых работах.