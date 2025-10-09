Правительство пообещало не отменять налоговый режим для самозанятых до 2028 года
Условия специального налогового режима для самозанятых не будут изменены до 2028 года, эксперимент досрочно не прекратят. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
«Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними»,— рассказали ТАСС в правительстве.
Сегодня стало известно, что Совет федерации рекомендовал правительству завершить эксперимент в 2026 году. Сенаторы пришли к этому по итогам правительственного часа, в котором поучаствовал министр экономического развития РФ Максим Решетников. При этом сам господин Решетников прежде уверял, что изменений в работе для самозанятых до 2028 года не планируется.
Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Для таких работников действует пониженная налоговая ставка — всего 4% с доходов от физлиц или 6% с доходов от юрлиц, но при условии, что самозанятый зарабатывает 2,4 млн руб. Если самозанятый нарушает ограничение, его лишат права на специальный налоговый режим.