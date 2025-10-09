Совфед настаивает на завершении налогового эксперимента для самозанятых в 2026 году

Совет Федерации рекомендовал правительству проанализировать итоги эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход и рассмотреть возможность его завершения в 2026 году. Об этом говорится в опубликованном верхней палатой постановлении по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова в сентябре. Первоначально эксперимент предполагалось продлить до 2028 года.

«Проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников»,— говорится в постановлении.

На заседании в верхней палате 23 сентября глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что изменений в работе для самозанятых до 2028 года не планируется.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Он вводился на 10 лет. При доходе до 2,4 млн руб. для самозанятых предусмотрен налог 6% дохода от работы с юрлицами и 4% — с физлицами.

Эрнест Филипповский