В России не будут менять налоговый режим для самозанятых до 2028 года

Власти России не планируют менять налоговый режим для самозанятых до 2028 года, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Он вводился на 10 лет. При доходе до 2,4 млн руб. для самозанятых предусмотрен налог 6% дохода от работы с юрлицами и 4% — с физлицами.

«Но это не отменяет ответственности работодателей, которые вместо работы, которая должна выполняться по трудовым отношениям, пытаются использовать эту мимикрию трудовых отношений, нанимая самозанятых»,— сказал он на заседании Совета федерации (трансляция велась на сайте). Минтруд и Роструд уже готовят меры для решения этой проблемы, добавил министр.

23 сентября Максим Решетников призвал начать обсуждение новой конструкции на смену самозанятости. Он предложил проработать ее уже в 2026 году. На конец августа в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых против 11,2 млн год назад.