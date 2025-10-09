Индекс гособлигаций России опустился ниже 113 пунктов впервые с 24 июня

Индекс государственных облигаций России опустился к закрытию на 0,99% и по состоянию на 12:20 мск находится на уровне 112,82 пункта. В последний раз показатель находился ниже 113 пунктов 24 июня.

Индекс государственных облигаций отражает состояние рынка госдолга. В него входят самые ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более одного года.

Падение индекса гособлигаций связано с тем, что участники рынка не рассчитывают на дальнейшее снижение ключевой ставки в этом году, заявляют аналитики. Так считают в компании «Цифра Брокер». Об этом же РБК заявил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Банк России сдерживает снижение ключевой ставки по нескольким причинам. Среди них — позиция регулятора, который желает выяснить, как повышение ставки НДС повлияет на инфляцию и инфляционные ожидания, рассказали опрошенные «Ъ-Деньги» аналитики. На решение ЦБ могут повлиять и другие проинфляционные факторы вроде сильного ослабления рубля из-за резкого ухудшения геополитического фона или значительного падения продаж валюты экспортерами.

