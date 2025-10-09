Отдых в бархатный сезон на курортах Кубани подорожал на 8%

Средняя стоимость ночи на черноморском побережье России в сентябре—октябре 2025 года составила около 5,7 тыс. руб., что на 8% выше прошлогодних показателей. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск».

Наибольший рост интереса зафиксирован в Геленджике. Число бронирований увеличилось на 31%, а средняя цена ночи достигла 6 тыс. руб. (на 9% выше прошлогоднего уровня). Специалисты связывают рост не только с погодой и качеством сервиса, но и с восстановлением работы аэропорта, что повысило транспортную доступность и сделало курорт привлекательнее для туристов.

В Анапе и Новороссийске стоимость проживания ниже среднего по побережью — 5,2 тыс. руб. и 4 тыс. руб. за ночь соответственно. Число бронирований снизилось на 39% в Анапе и на 19% в Новороссийске.

В Сочи средняя цена проживания составляет 6 тыс. руб. за ночь, что на 12% выше, чем в прошлом году. Динамика бронирований при этом практически не изменилась.

Специалисты отмечают, что бархатный сезон на черноморском побережье остается востребованным, несмотря на подорожание размещения. Семьи с детьми и туристы старшего возраста формируют основной спрос.

Алина Зорина