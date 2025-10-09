Отдых в бархатный сезон на курортах Краснодарского края подорожал на 8%

На Черноморском побережье России сохраняется интерес к отдыху в бархатный сезон, однако динамика бронирований по курортам заметно различается. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе путешествий Туту.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным сервиса, в сентябре–октябре 2025 года средняя стоимость одной ночи на побережье составляет около 5,7 тыс. руб., что примерно на 8% выше, чем годом ранее.

Наибольший рост интереса зафиксирован в Геленджике. Количество бронирований увеличилось на 31%, а средняя цена ночи достигла 6 тыс. руб. (+9% к прошлому году). Эксперты связывают рост не только с мягкой погодой и высоким качеством сервиса, но и с восстановлением работы аэропорта, что существенно повысило транспортную доступность курорта и сделало его привлекательнее для туристов из центральных регионов России.

В Анапе и Новороссийске ситуация иная. Здесь стоимость проживания ниже среднего по побережью — 5,2 тыс. и 4 тыс. руб. за ночь соответственно. Однако спрос на эти направления снизился: количество бронирований упало на 39% в Анапе и на 19% в Новороссийске. В то же время сезон еще продолжается, и окончательные итоги октября могут скорректировать общую картину.

Сочи, как и в предыдущие годы, сохраняет статус самого стабильного курорта региона. Средняя цена проживания здесь также составляет 6 тыс. руб. за ночь, что на 12% выше, чем в прошлом году. Динамика бронирований при этом практически не изменилась.

В целом эксперты отмечают, что бархатный сезон на Черноморском побережье остается востребованным, несмотря на подорожание размещения. Основной спрос формируют семьи с детьми и туристы старшего возраста, предпочитающие более спокойный отдых вне пиковых летних месяцев.

Екатерина Голубева