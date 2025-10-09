Болельщики «Краснодара» направили письмо в защиту Эдуарда Сперцяна в РФС и Минспорта

Болельщики футбольного клуба «Краснодар» опубликовали открытое письмо (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань») в поддержку капитана команды Эдуарда Сперцяна, которого клуб «Ахмат» ранее обвинил в проявлении расизма в адрес защитника Усмана Ндонга. Обращение адресовано министру спорта Михаилу Дегтяреву и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.

Авторы письма назвали обвинения в адрес Эдуарда Сперцяна бездоказательными и «построенными на желании оправдать грубость» футболиста «Ахмата», удаленного с поля. По мнению подписавших документ, заявление грозненского клуба подрывает принципы честной игры и наносит вред репутации российского футбола.

В обращении подчеркивается, что «Краснодар» изначально создавался как интернациональная команда, а проявления расизма «не вписываются в историю и характер клуба». Болельщики напомнили о презумпции невиновности и заявили, что обвинения в расизме без доказательств следует расценивать как клевету. «Мы поддерживаем Эдуарда и требуем справедливого разбирательства. Обвиняющая сторона обязана представить неопровержимые доказательства»,— говорится в письме.

Авторы обращения также указали, что клевета о расизме может негативно сказаться на усилиях Минспорта и РФС по возвращению российских спортсменов на международные турниры. «Эдуард — символ дружбы и единства, он воспитан в уважении к людям разных национальностей. Клевета не пройдет»,— отмечают болельщики.

Ранее «Ахмат» сообщил, что Ндонг подвергся расовым оскорблениям со стороны капитана «Краснодара», и потребовал у РФС расследования инцидента и отмены красной карточки, показанной защитнику. В клубе подчеркнули, что доверяют словам игрока и осуждают любые проявления расизма.

Сам господин Сперцян в интервью «Матч ТВ» отверг обвинения, заявив, что не произносил оскорблений в адрес соперника. По его словам, футболист Ндонг спровоцировал конфликт и в ходе стычки сломал ему несколько зубов.

Рассмотрением инцидента займется контрольно-дисциплинарный комитет РФС. В случае подтверждения обвинений в расизме капитану «Краснодара» может грозить длительная дисквалификация.

Вячеслав Рыжков