«Ахмат» потребовал наказать капитана «Краснодара» за проявление расизма

Футбольный клуб «Ахмат» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с требованием провести расследование инцидента, случившегося накануне в его матче чемпионата страны с «Краснодаром». Грозненцы заявили на своем официальном сайте, что выступающий в их рядах сенегальский защитник Усман Ндонг подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны капитана кубанцев Эдуарда Сперцяна. По их мнению, именно это спровоцировало Ндонга на ответные действия, которые привели к тому, что ему была предъявлена красная карточка за удар соперника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Со слов нашего футболиста, игрок "Краснодара" оскорбил его на расовой почве,— говорится в заявлении грозненского клуба.— Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма. Футбольный клуб "Ахмат" настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону».

Кроме того, грозненцы напомнили, что в 2017 году имел место аналогичный инцидент в их матче с «Краснодаром», когда защищавший в то время цвета кубанского клуба Павел Мамаев оскорбил игрока «Ахмата» Родолфо, назвав его «обезьяной». Тогда они не дали ход делу, приняв извинения от руководства «Краснодара» и самого футболиста.

Между тем Эдуард Сперцян после встречи с «Ахматом» заявил в интервью «Матч ТВ», что не оскорблял Ндонга. По его словам, это сенегалец вел себя неподобающе и спровоцировал инцидент между ними, использовав нецензурное выражение, на что капитан «Краснодара» ответил фразой «заткнись». Сперцян также отметил, что в стычке Ндонг сломал ему несколько зубов.

В этой ситуации будет разбираться контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Если факт проявления расизма получит подтверждение, то лидеру «Краснодара» может грозить длительная дисквалификация.

Александр Ильин