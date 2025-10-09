В Анапе очистили 1,5 км побережья после демонтажа защитного вала

В Анапе продолжается механизированная очистка прибрежной зоны на участках, где ранее демонтировали защитный вал. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Работы ведет ООО «Курорты Анапы», сообщил директор компании Николай Заливин. По его словам, полностью очищен участок побережья от технополиса «Эра» до санатория «София». Сейчас техника работает в направлении гостиницы Doville. На данный момент обработано около 6,5 га прибрежной территории протяженностью 1,5 км. В ближайшее время планируется приступить к уборке участков в сторону реки Можепсин.

Господин Заливин отметил, что во время проведения работ отдыхающим следует соблюдать осторожность и следить за детьми, так как техника задействована вблизи уреза воды.

Екатерина Голубева