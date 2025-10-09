В Анапе очистили 1,5 км побережья после демонтажа защитного вала
В Анапе продолжается механизированная очистка прибрежной зоны на участках, где ранее демонтировали защитный вал. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Работы ведет ООО «Курорты Анапы», сообщил директор компании Николай Заливин. По его словам, полностью очищен участок побережья от технополиса «Эра» до санатория «София». Сейчас техника работает в направлении гостиницы Doville. На данный момент обработано около 6,5 га прибрежной территории протяженностью 1,5 км. В ближайшее время планируется приступить к уборке участков в сторону реки Можепсин.
Господин Заливин отметил, что во время проведения работ отдыхающим следует соблюдать осторожность и следить за детьми, так как техника задействована вблизи уреза воды.