Разработки «Росатома» для защиты акваторий прошли испытания в Геленджике

Подмосковная НПК «Дедал», входящая в блок безопасности госкорпорации «Росатом», провела испытания новых средств защиты акваторий стратегических объектов на базе Южного отделения Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В рамках проекта специалисты протестировали два комплекса — гидроакустическую станцию «Минога» и систему предупреждения «Осьминог». Они предназначены для обнаружения несанкционированного проникновения в охраняемую акваторию подводных пловцов и малых подводных аппаратов. Оба решения успешно прошли испытания и сравнительные тесты на одном из объектов атомной энергетики в интересах «Росатома».

Как отметил заместитель гендиректора АО «НПК "Дедал"» по НИОКР Александр Яничкин, система «Минога» уже установлена на нескольких объектах, а «Осьминог» способен оперативно предупреждать о попытках проникновения в запретную зону.

Компания также занята новыми разработками, которые планируется завершить до конца 2025 года. Среди них — магнитометрическое средство обнаружения «Горгона» и боносетевое заграждение «Черноморец», предназначенное для принудительной остановки маломерных судов.

Екатерина Голубева