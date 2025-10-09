EUobserver: Венгрия не препятствует запрету на импорт российского СПГ в Евросоюз

Страны Евросоюза продолжают обсуждать, какие меры должны войти в 19-й пакет санкций против России. Они предварительно согласились ограничить поездки российских дипломатов в ЕС и запретить импорт сжиженного газа, сообщает EUobserver.

Издание отмечает, что представитель Венгрии в ЕС не возражал, когда послы обсуждали запрет поставок российского СПГ в страны объединения. До этого власти страны выступали против таких планов и утверждали, что такая политика нарушает суверенитет стран ЕС.

В конце сентября президент США Дональд Трамп пообещал поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он называл его своим другом и утверждал, что венгерский политик, скорее всего, откажется от российской нефти после этой беседы.

На следующий день политики действительно созвонились друг с другом, сообщало Euronews. «Они обсуждали ряд вопросов, включая войну (на Украине.— "Ъ"), возможность заключения мира, состояние мировой экономики, ситуацию, возникшую из-за пошлин, и, конечно же, вопрос энергоснабжения Центральной Европы»,— комментировал разговор министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Среди тех, кто выступает против ввода 19-го пакета санкций, остаются Австрия и Словакия, сообщает EUobserver. Австрия пытается получить юридические разъяснения по вопросу ограничения поездок российских дипломатов, а также хочет разморозить €2 млрд российских активов для компенсации судебных расходов Raiffeisen Bank. Словакия не соглашается на санкции, поскольку считает, что политика ЕС вредит автомобильной промышленности страны, отмечает издание.

Подробнее — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».